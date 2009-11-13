Нужно создать главную страницу сайта

Конечная цель это сделать красивый дизайн ГЛАВНОЙ СТАНИЦЫ (графики много НЕ должно быть).

САЙТ: www.profsms.eu

У меня просьба кто готов выполнить проект пускай выполнит макет с наброском в каком месте какая информация будет, а где иконки и прочая графика. На решение с кем буду продожать работать повлияет макет!

Жду макеты! Пишите в личку...