Шаблон для движка livestreet

Есть интернет-магазин сотовых телефонов и аксессуаров, нужно добавить на главную страницу перечень основных категорий и немного переоформить саму страницу. Больше ничего глобально меняться не будет, все изменения касаются только одной страницы. Стиль остается прежним, нужно просто ...