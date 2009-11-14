Необходим редизайн сайта

Конечная цель это сделать красивый дизайн ГЛАВНОЙ СТАНИЦЫ (графики много НЕ должно быть). САЙТ: www.profsms.eu У меня просьба кто готов выполнить проект пускай выполнит макет с наброском в каком месте какая информация будет, а где иконки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется небольшой сайт на joomla 1.5, необходимо разработать для него дизайн и логотип, и надеть его на сайт.
Жду ваших предложений по срокам и ценам
Адрес вышлю приватно
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