Дизайн главной страницы веб-студии

$100
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок1081 просмотр
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Требуется дизайн главной страницы веб студии, основные направление - создание, продвижение сайтов.

Название sunriseweb.ru

Sunrise переводится как восход солнца, тематика дизайна должна быть соответствующией, приветствуются ораньжевые цвета.

Строгого задания нету, сами знаете что и как предлогают студии создания\продвижения сайтов.

Обязательно на главной странице должна быть форма заявки.

14 лет назад
Ruspath
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
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Нет заявок фрилансеров