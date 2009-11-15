Вебсайт для маленького издательства по снипам

$150
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок305 просмотров
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Вебсайт для маленького издательства по снипам

контент старого сайта останется 1н в 1н

Требования:

1.Нарисовать Симпатичный дизайн(желательно с флешом)

2. Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить)

*Домен и хостинг уже приобретены

+ желательо Форум (либо FAQ) и вход для клиентов

14 лет назад
stuffman
Виктор 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад