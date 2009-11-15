Добрый день необходим стильный, светлый, внешни богатый веб 2.0 дизайн для партнерки, которая будет заниматься рекламой в интернете, монетизацией юзеров. +верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вебсайт для маленького издательства по снипам
контент старого сайта останется 1н в 1н
Требования:
1.Нарисовать Симпатичный дизайн(желательно с флешом)
2. Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить)
*Домен и хостинг уже приобретены
+ желательо Форум (либо FAQ) и вход для клиентов
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Интернет магазин дверей, металлические и межкомнатные, из ТЗ - примерное расположение блоков, и их название. Жду предложений с ЦЕНАМИ!Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Меню как тут http://www.elcats.ru/ с удобным дополнением информации и страниц что нужно сделать Шаблон простой+ меню с удобным заполнением разместить все нужно на хостинге http://masterhost.ru/Закрыт14 лет назад
- $100
Создать дизайн для сайта посвященному созданию игровых серверов для сетевых и онлайн игр + Написать интеграция CMS DLE 8.2/8.3 и форум IPB 3.0 В интеграцию входит, одновременный вход/выход и на форуме и на сайте, регистрация и ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Пишу в формате исповеди. Я Денис, Киев. У моей семьи бизнес - розничная торговля обувью. Моя задача бизнес развивать, и двигать к новым высотам. Тут год назад сработала пословица – ...Закрыт14 лет назад
- $100
http://www.agapecentre.kz/ надо сделать редизайн похожие по тематике сайты: http://ng.lv/rus/ http://www.shidlovskiy.org/ http://www.godembassy.org/ru/Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $900
Сайт для праздничного агентсва. Дизайн+верстка+CMS под ключЗавершен14 лет назад
Имеется небольшой сайт на joomla 1.5, необходимо разработать для него дизайн и логотип, и надеть его на сайт. Жду ваших предложений по срокам и ценам Адрес вышлю приватноДизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Конечная цель это сделать красивый дизайн ГЛАВНОЙ СТАНИЦЫ (графики много НЕ должно быть). САЙТ: www.profsms.eu У меня просьба кто готов выполнить проект пускай выполнит макет с наброском в каком месте какая информация будет, а где иконки и ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Всем привет. Необходимо разработать шаблон для livestreet и прикрутить естественно к движку. Просьба писать тем, кто работал с livestreet и знает что это такое.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад