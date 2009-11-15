Дизайн для CMS DLE + Интеграция Dle + IPB 3.0

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Создать дизайн для сайта посвященному созданию игровых серверов для сетевых и онлайн игр + Написать интеграция CMS DLE 8.2/8.3 и форум IPB 3.0

В интеграцию входит, одновременный вход/выход и на форуме и на сайте, регистрация и там и там сразу. Подробнее в ICQ 5568349

14 лет назад
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NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад