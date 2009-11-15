Проект для дизайнера-иллюстратора с фантазией

$500
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок349 просмотров
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Требуется дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта ИТ-компании.

Нам нужна необычная, нестандартная, креативная концепция дизайна и не менее талантливая реализация этой концепции. Сайт планируется небольшой – всего несколько страниц.

Если у Вас неуемная фантазия, Вы любите придумывать интересные идеи для дизайна и умеете их воплощать, то этот проект для Вас.

Детали проекта будут озвучены успешным кандидатам.

Бюджет проекта – 500$.

Дизайнер-иллюстратор, написано не случайно.

Без умения хорошо рисовать на планшете, у Вас вряд ли получится реализовать этот проект.

14 лет назад
Reline
Mk Inno 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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