Проект для дизайнера-иллюстратора с фантазией

Требуется дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта ИТ-компании.

Нам нужна необычная, нестандартная, креативная концепция дизайна и не менее талантливая реализация этой концепции. Сайт планируется небольшой – всего несколько страниц.

Если у Вас неуемная фантазия, Вы любите придумывать интересные идеи для дизайна и умеете их воплощать, то этот проект для Вас.

Детали проекта будут озвучены успешным кандидатам.

Бюджет проекта – 500$.

Дизайнер-иллюстратор, написано не случайно.

Без умения хорошо рисовать на планшете, у Вас вряд ли получится реализовать этот проект.