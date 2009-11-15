Дизайн для интеренет магазина

Нужен дизайн для интернет магазина по продаже сувениров из индонезии , придерживаясь фирменного стиля

вот фирменный стиль http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/KgUkzF# , смотрите цвета и оттенки делать как на фирмнном стиле там цвета все утвержденны.

Вот фото продукции для работы http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/24012009#

Необходимо делать в фирменном стиле, небольшой акцентик на Индонезию.

какая то индонезийская фишечка должна быть

Смотрите уже брался один дизайнер вот что он нарисовал http://www.wise-v.com/project/ogo/ogo.jpg

у него ушла неделя и вот мое мнение по поводу его работы

Я очень разочерован работой, такое ощещуние что дизайн рисовал какойто ученик , и на работу потратили 1-2 часа.

Прошу вас подойти серьезно к этому вопросу (сайт должен быть краисивым и не обычным ) а то две полосы (сверху и слева ) вот и весь дизайн , ну это не серьезно.

ТАК ЧТО ПРОШУ СРАЗУ ОТНЕСТИСЬ НОРМАЛЬО К РАБОТЕ , СРОКИ 1-2 дня. Шаблоны не предлогать.