Дизайн для интеренет магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок253 просмотра
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Нужен дизайн для интернет магазина по продаже сувениров из индонезии , придерживаясь фирменного стиля

вот фирменный стиль http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/KgUkzF# , смотрите цвета и оттенки делать как на фирмнном стиле там цвета все утвержденны.

Вот фото продукции для работы http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/24012009#

Необходимо делать  в фирменном стиле,  небольшой акцентик на  Индонезию.

какая то индонезийская фишечка должна быть

Смотрите уже брался один дизайнер вот что он нарисовал http://www.wise-v.com/project/ogo/ogo.jpg

у него ушла неделя и вот мое мнение по поводу его работы

Я очень разочерован работой, такое ощещуние что дизайн рисовал какойто ученик , и на работу потратили 1-2 часа.

Прошу вас подойти серьезно к этому вопросу (сайт должен быть краисивым и не обычным ) а то две полосы (сверху и слева ) вот и весь дизайн , ну это не серьезно.

ТАК ЧТО ПРОШУ СРАЗУ ОТНЕСТИСЬ НОРМАЛЬО К РАБОТЕ , СРОКИ 1-2 дня. Шаблоны не предлогать.

14 лет назад
vlad_chern
Гость 
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
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