vlad_chern

Сайт на который надо ориентироваться WWW.PENISXL.RU тема и смысл тот же. фон сайта предпочтительно зеленый. Смотрите не нужно не какой порнографии (типа мужик с большим достоинством) , должно быть все эротично. То есть весь акцент на эротику. ...