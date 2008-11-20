vlad_chern

Добрый день всем. Мне нужно написать 400 уникальных текстов (1 текст 1000 символов без пробелов) Для сайта каталога тематики самые разные , вот сайт www.isheika.com , для каждой подкатегории нужно написать текст. Приветствуется 1 исполнитель, желательно, не ...
работаем 8 лет , примеры работ смотрите в разделе портфолио на сайте www.wise-v.com
будем рады сотрудничать с Вами
e-mail: [email protected]
icq: 294061356
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать ререйтинг 9 статей в каждой 3000 символов. Тематика сувенироное оружее (ножи, мечи и прочие). Напишите свои цены за 1000 символов.Копирайтинг68 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн для интернет магазина по продаже сувениров из индонезии , придерживаясь фирменного стиля вот фирменный стиль http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/KgUkzF# , смотрите цвета и оттенки делать как на фирмнном стиле там цвета все утвержденны. Вот фото продукции ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт на который надо ориентироваться WWW.PENISXL.RU тема и смысл тот же. фон сайта предпочтительно зеленый. Смотрите не нужно не какой порнографии (типа мужик с большим достоинством) , должно быть все эротично. То есть весь акцент на эротику. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен дизайн для интеренет магазина, продукция (индийский аромамасла, шампуни, косметика) вот сайт http://rexpoindia.com/ раздел NATURAL PRODUCTS с него можно брать картинки продукции. Значит какие требовния. Дизайн должен быть нетяжелым, тематическим, это значит я зашел на сайт ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужны простые флешь банеры, просто парочка картинок и текст с каким нибудь эффектом. Материалы и размеры предоставлю. Работа постоянная. Сегодня нужно два банера.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Суть проекта, нужно сделать корзинку такую как сдесь http://www.bonnersmusic.co.uk/, на сайте уже есть аджакс корзина, просто тепере это все нужно засунуть в выдвигающуюся панельку. Я воял воял http://www.wise-v.com/project/melody/?go=katalog&catid=80&podcatid=424&podpodcatid=2 вставил какаюто панельку, даже считается сумма в ней ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно из базы 1с 7.7 сделать экспорт в txt файл (вид файла предоставлю). Сколько будет стоить такая услуга. А как долго по времени. Ну и когда будет написана эта функция показать как ей пользоваться.Прочее21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Задача такая нужны этикетки на ведра http://www.vitalplast.com/prod_bucket.php, нужны этикетки на вот эти ведра 3,4 ; 2,2; 1 соответственно на этикетке 3кг.; 2кг.; 0,9кг., размеры там есть. Этикетка нужна двух сторонняя, спереди картинка, сзади состав, адрес ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $16
Создание 2 простых флешь банеров задание смотрите здесь www.wise-v.com/musor/zad.zip там работы на час.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задание нужно сделать простенькую связку флеша и пхп. смотрите качайте описание www.wise-v.com/prod.doc Задача простенькая , жду сроки и цены. НА ДОПОЛНЕНИЕ НЕ СМОТРИТЕВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Одна страничка средней сложности, пишите сроки и стоимостьHTML-верстка52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна типа такой презентации http://ksan.ru/works/redcube/ . От вас нужна стоимость и сроки. ПИШИТЕ РЕАЛЬНЫЕ. Кратко чем занимается фирма: кальяны, сувениры, аксесуары для кальянов. Жду от Вас сроки и стоимость.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайнер для разработки банеров, работа постоянная около 2 банеров в неделю. Банера простые , для професионала на 20 мин работы, все материалы предоставляются.Баннеры44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день, нужен скрипт простенького sms голосования на системе smscoin.com. типа: Каким телефоном пользуетесь 1. Моторола код000 2. Сименс ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать корзину при помощи технологии ajax тоесть без перезагрузки. Вот пример http://www.abz.com.ua. Это полностью устраивает , нужен просто скрипт без дизайна. Все функции корзины должны быть , положить , удалить , пересчитать, оформить заказ. сайт в который я ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Обменник интернет валют (webmoney, E-gold, Яндекс и др.). Нужен просто скрипт на пхп. Дизайн не нужен. Но подчеркиваю нужен скрипт рабочий, и подробное руководство по установке и эксплуотации. Жду ваших предложений.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад