vlad_chern

Гость vlad_chern

 
46 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

работаем 8 лет , примеры работ смотрите в разделе портфолио на сайте www.wise-v.com

будем рады сотрудничать с Вами

e-mail: [email protected]

icq: 294061356

  • Написание 400 текстов

    Добрый день всем. Мне нужно написать 400 уникальных текстов (1 текст 1000 символов без пробелов) Для сайта каталога тематики самые разные , вот сайт www.isheika.com , для каждой подкатегории нужно написать текст. Приветствуется 1 исполнитель, желательно, не ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг статей

    Нужно сделать ререйтинг 9 статей в каждой 3000 символов. Тематика сувенироное оружее (ножи, мечи и прочие). Напишите свои цены за 1000 символов.

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для интеренет магазина

    $50

    Нужен дизайн для интернет магазина по продаже сувениров из индонезии , придерживаясь фирменного стиля вот фирменный стиль http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/KgUkzF# , смотрите цвета и оттенки делать как на фирмнном стиле там цвета все утвержденны. Вот фото продукции ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Сайт на который надо ориентироваться WWW.PENISXL.RU тема и смысл тот же. фон сайта предпочтительно зеленый. Смотрите не нужно не какой порнографии (типа мужик с большим достоинством) , должно быть все эротично. То есть весь акцент на эротику. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для интеренет магазина

    $50

    Нужен дизайн для интеренет магазина, продукция (индийский аромамасла, шампуни, косметика) вот сайт http://rexpoindia.com/ раздел NATURAL PRODUCTS с него можно брать картинки продукции. Значит какие требовния. Дизайн должен быть нетяжелым, тематическим, это значит я зашел на сайт ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простые флеш баннеры

    $5

    Нужны простые флешь банеры, просто парочка картинок и текст с каким нибудь эффектом. Материалы и размеры предоставлю. Работа постоянная. Сегодня нужно два банера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ajax корзина

    Суть проекта, нужно сделать корзинку такую как сдесь http://www.bonnersmusic.co.uk/, на сайте уже есть аджакс корзина, просто тепере это все нужно засунуть в выдвигающуюся панельку. Я воял воял http://www.wise-v.com/project/melody/?go=katalog&amp;catid=80&amp;podcatid=424&amp;podpodcatid=2 вставил какаюто панельку, даже считается сумма в ней ...

    Ajax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать экспорт из баз 1с 7.7 в текстовый файл

    Нужно из базы 1с 7.7 сделать экспорт в txt файл (вид файла предоставлю). Сколько будет стоить такая услуга. А как долго по времени. Ну и когда будет написана эта функция показать как ей пользоваться.

    Прочее21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать этикетку для порошковой продукции

    Задача такая нужны этикетки на ведра http://www.vitalplast.com/prod_bucket.php, нужны этикетки на вот эти ведра 3,4 ; 2,2; 1 соответственно на этикетке 3кг.; 2кг.; 0,9кг., размеры там есть. Этикетка нужна двух сторонняя, спереди картинка, сзади состав, адрес ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 простых флеш баннера

    $16

    Создание 2 простых флешь банеров задание смотрите здесь www.wise-v.com/musor/zad.zip там работы на час.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Флешь + пхп

    Задание нужно сделать простенькую связку флеша и пхп. смотрите качайте описание www.wise-v.com/prod.doc Задача простенькая , жду сроки и цены. НА ДОПОЛНЕНИЕ НЕ СМОТРИТЕ

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Презентация на флеш

    Нужна типа такой презентации http://ksan.ru/works/redcube/ . От вас нужна стоимость и сроки. ПИШИТЕ РЕАЛЬНЫЕ. Кратко чем занимается фирма: кальяны, сувениры, аксесуары для кальянов. Жду от Вас сроки и стоимость.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка баннеров

    Нужен дизайнер для разработки банеров, работа постоянная около 2 банеров в неделю. Банера простые , для професионала на 20 мин работы, все материалы предоставляются.

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание ajax корзины

    Нужно сделать корзину при помощи технологии ajax тоесть без перезагрузки. Вот пример http://www.abz.com.ua. Это полностью устраивает , нужен просто скрипт без дизайна. Все функции корзины должны быть , положить , удалить , пересчитать, оформить заказ. сайт в который я ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обменник интернет валют (WebMoney, E-gold, Яндекс)

    Обменник интернет валют (webmoney, E-gold, Яндекс и др.). Нужен просто скрипт на пхп. Дизайн не нужен. Но подчеркиваю нужен скрипт рабочий, и подробное руководство по установке и эксплуотации. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Flashik
Сергей 
38 летШри-Ланка
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
10 лет назад
2 простых флеш баннера
все отлично
Сделал все как и обещал , быстро и симпатично. Буду работать с ним и дальше.
Ответный отзыв
phoenixbig
Виктор 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
С Владиславом работать одно удовольствие. Четкое и ясное ТЗ. Все как договаривались. Я очень доволен. 10 баллов
Все сделал на хорошем уровне и вложился в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Простые флеш баннеры
Очень нравится когда оперативно работают, четко ставят задачу и быстро оплачивают! Спасибо!
Сделал все оперативно и недорого. В будущем буду обращатся.
Ответный отзыв