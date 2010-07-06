Flashik

Сергей Flashik

 
38 летШри-Ланка/Унаватуна
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Продающий дизайн | UX & UI design

Качественный UI дизайн по отличной цене

Figma, Photoshop

Figma
Портфолио
Отзывы заказчиков
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Шапка для автомобильного сайта
Сотрудничал с Сергеем, он нарисовал мне отличную шапку для сайта, представил несколько вариантов + дополнил своим креативом, что очень порадовало! Ставлю 10 баллов.
рекомендую
Ответный отзыв
Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
2 flash-баннера
Не ошибся в выборе Сергея, целый день на связи даже в выходные, оперативно представлялись результаты. Ну и сама работа выполнена очень хорошо. Спасибо.
Было приятно сотрудничать. Все замечания по делу, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Флеш анимация для сайта arsmebel.ru
Сделал то, что нужно - быстро, качественно и за вменяемые деньги. А разве не это нужно заказчику :-) Спасибо, обязательно продолжим сотрудничество
Все без проблем! Своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
antazy
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
PSD Дизаин сайта
Отзыв положительный, все правки делал в срок, ни каких вопросов не возникло.
Было приятно работать! Без проблем, четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
monkkeybiz
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта для SPA-Центра
Все было выполнено качественно и в срок. Все пожелания, исправления, дополнения исполнялись практически моментально. Очень доволен работой! Спасибо!
рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
8 отзывов
от $100
от 1 дня
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