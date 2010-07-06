Продающий дизайн | UX & UI design
Качественный UI дизайн по отличной цене
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничал с Сергеем, он нарисовал мне отличную шапку для сайта, представил несколько вариантов + дополнил своим креативом, что очень порадовало! Ставлю 10 баллов.
Ответный отзыв
рекомендую
$40
10 баллов
13 лет назад
Не ошибся в выборе Сергея, целый день на связи даже в выходные, оперативно представлялись результаты. Ну и сама работа выполнена очень хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Все замечания по делу, своевременная оплата. Рекомендую.
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделал то, что нужно - быстро, качественно и за вменяемые деньги. А разве не это нужно заказчику :-) Спасибо, обязательно продолжим сотрудничество
Ответный отзыв
Все без проблем! Своевременная оплата, рекомендую!
$60
10 баллов
14 лет назад
Отзыв положительный, все правки делал в срок, ни каких вопросов не возникло.
Ответный отзыв
Было приятно работать! Без проблем, четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
$300
10 баллов
14 лет назад
Все было выполнено качественно и в срок. Все пожелания, исправления, дополнения исполнялись практически моментально. Очень доволен работой! Спасибо!
Ответный отзыв
рекомендую
Дизайн сайтов
8 отзывов
от $100
от 1 дня
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