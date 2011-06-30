Html верстка сайтов под мобилы

Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино. Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ) Адаптация шаблона это удаление лишнего мусора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать 4 сайта наподобие http://m.mail.ru/cgi-bin/splash
впринципе обычная хтмл верстка, просто резина
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