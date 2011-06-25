Верстка шаблона портала на Joomlа

Необходимо воплотить в жизнь готовую идею дизайна для нашего портала, посвященного медитации , есть эскиз макета (по нему надо сделать сам макет для верстки), выполненный художественным дизайнером, нужно сверстать по нему шаблон и натянуть его на Joomlа.

Портал будет состоять из 4 частей, одна из которых - социальная сеть на компоненте JomSocial. Контент планируем размещать компоненте zoo.

Необходима качественная валидная верстка под любые браузеры.

Хотим найти человека, в котором будет сочетаться профессионализм, любовь к креативу, нестандартным решениям, а также возможность находить компромиссы, и главное желание и опыт работы с CMS Joomla (большим плюсом будет знание компонента zoo и JomSocial).

Если вам интересна наша тематика, то мы открыты к общению, вышлем вам ТЗ и ответим на все ваши вопросы.

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