Редактирование шаблонов по кинотематике

Необходимо переделывать дизайны для универсальной ЦМС. Все шаблоны на одну тематику - Кино.

Работа для верстальщиков или фрилансеров, знающих HTML и CSS . (знание JavaScript, PHP или других языков НЕ ТРЕБУЕТСЯ)

Адаптация шаблона это удаление лишнего мусора с шаблона, добавление и правильная расстановка специальных тегов, добавление необходимых блоков согласно с ТЗ. Инструкция по CMS имеется, так же есть образец выполненной работы.

Оплата 10$ за шаблон, учитывая что масштабы большие и человек нужен для постоянной основы, мы можем ему предоставлять по 1 шаблону в день, в месяц выходит 10*30=300$

Для такой работы, нам не нужны портфолио и профессионалы с огромным опытом и репутацией, работа будет оценена уже после первого шаблона и дальнейшие сотрудничество зависит от вас, а точнее от качество, сроков, компетентности вашей работы.