Сверстать рекламный блок в html, срочно

$15
HTML-версткаЗавершен7 заявок132 просмотра
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HTML
12 лет назад
drafter
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$15
1 день
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