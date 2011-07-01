Верстка под Drupal+Ubercart+настройка магазина

$300
HTML-версткаЗавершен7 заявок218 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сверстать макет, прикрутить к связке Drupal + Ubercart:

есть готовая сборка этой связки - http://openstore.org.ua/ - нужно только настроить под задачи... ну и конечно прикрутить дизайн.

Верстка: это 5+ страниц (главная, разделы, товар, информация, корзина, ...)

в целом их можно назвать (в рамках самого дизайна!) типовыми.

Верстка должна соответствовать стандартам w3c, быть валидной, корректно отображаться в популярных браузерах... и все как положено :)

Требования к исполнителю: отличное знание CMS Drupal, Ubercart, их взаимодействия!

Сроки сжаты!

Детали при личной переписке с потенциальным исполнителем.

Drupal
12 лет назад
Sergyus
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SYuri
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$10
1 день
Профессионально, быстро , качественно. Доволен сотрудничеством, спасибо!
Приятно было работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!
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