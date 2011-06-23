Создание интернет-магазина.

Всем привет. У меня такая ситуация - я хочу создать интернет-магазин, подобно этим сайтам - rpgsell(точка)net, elfmoney(точка)ru (предпочтение этому)

У меня есть дизайнер, который все нарисует для сайта, что вы ему скажите. Нужен только человек, который все что он нарисует, вложит в сайт (я не знаю как это называется=) Бюджет не большой, если есть кто поможет, пожалуйста, стучите, аська - 3пять4444шесть46

В общем, спасибо за внимание, и еще, у меня есть небольшая проблемка, с которой вы возможно мне поможите.

Подумал я создать сайт по продаже ключей, были деньги, придумал название ему, пару часов думал)) Зарегал хостинг, домен, нашел человека, который сделает мне сайт - уже началось создание, но в итоге выяснилось, что такое же название уже есть.. Пичаль :)

Ну я думал ничего, разный товар. Но потом я встретил хорошего рекламщика, он мне сказал, что название сайта у меня плохое, надо чтобы был обязательно домен .com, дал рекомендации к названию (чтобы лучше воспринималось поисковиками и т.д) В итоге я решил создать новый сайт, правильно ли это ? Тот сайт он практически недосоздан, думаю сделать как он говорил и домен и название новое уже придумал.

Нашел дизайнера, который все нарисует для сайта, вот только нужен верстальщик. Бюджет небольшой, так что у кого есть время заняться, стучите, всем спасибо за внимание, скайп sv-name (без дефиса)

Способ оплаты - можно через электронные деньги, все обсудим в ICQ.