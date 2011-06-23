Создание интернет-магазина.

Добрый день! Есть готовый дизайн (макет PSD), необходимо сверстать поставить на движок и настроить Prestashop для работы по ТЗ. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. У меня такая ситуация - я хочу создать интернет-магазин, подобно этим сайтам - rpgsell(точка)net, elfmoney(точка)ru (предпочтение этому)
У меня есть дизайнер, который все нарисует для сайта, что вы ему скажите. Нужен только человек, который все что он нарисует, вложит в сайт (я не знаю как это называется=) Бюджет не большой, если есть кто поможет, пожалуйста, стучите, аська - 3пять4444шесть46
В общем, спасибо за внимание, и еще, у меня есть небольшая проблемка, с которой вы возможно мне поможите.
Подумал я создать сайт по продаже ключей, были деньги, придумал название ему, пару часов думал)) Зарегал хостинг, домен, нашел человека, который сделает мне сайт - уже началось создание, но в итоге выяснилось, что такое же название уже есть.. Пичаль :)
Ну я думал ничего, разный товар. Но потом я встретил хорошего рекламщика, он мне сказал, что название сайта у меня плохое, надо чтобы был обязательно домен .com, дал рекомендации к названию (чтобы лучше воспринималось поисковиками и т.д) В итоге я решил создать новый сайт, правильно ли это ? Тот сайт он практически недосоздан, думаю сделать как он говорил и домен и название новое уже придумал.
Нашел дизайнера, который все нарисует для сайта, вот только нужен верстальщик. Бюджет небольшой, так что у кого есть время заняться, стучите, всем спасибо за внимание, скайп sv-name (без дефиса)
Способ оплаты - можно через электронные деньги, все обсудим в ICQ.
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