Оформление таблицы

Описание проекта: Необходимо сверстать по уже существующим макетам (По ссылкам все существующие макеты в сжатом виде. В наличии оригиналы в psd). Интересуют сроки и цена. Превью макетов: http://narod.yandex.ru/disk/16911761001/phatch.rar Обязательные требования: Валидность Реализация всех JS эффектов (выпадающее меню, всплывающие надписи, табы) Кросбраузерность Пояснения по ...