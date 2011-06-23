Оформление таблицы

Добрый день! Есть готовый дизайн (макет PSD), необходимо сверстать поставить на движок и настроить Prestashop для работы по ТЗ. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Сверстать в DLE красивую табличку чтоб под дизайн сайт подходила
Skype:firstange1
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