Верстка дизайна сайта. 4 страницы.

Нужно качественно сверстать 4 страницы. На некоторых необходимо использование скриптов.

Условия:

1. 100% дивы

2. Четкость, ясность и прозрачность кода

3. 100% кроссбраузерность в современных браузерах (FF, IE, Opera, Safari)

4. 100% валидность кода

5. При использовании JS сторонних разработчиков - необходимо соблюдение их авторских прав.

6. Важно - грамотное позиционирование элементов при любых разрешениях от 1024х768 до 1920х1080

Макеты страниц в jpg - в приложении.

От вас стоимость, сроки и примеры рабочих сверстанных страниц. Это обязательно.

Указывайте сразу необходимый бюджет в рублях.

На почту, в аську, в скайп и в личку - не пишем.

Предложения оставляем только здесь. Я сам свяжусь с подходящими исполнителями.