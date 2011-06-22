Дивно сверстать 2 страницы

HTML-версткаЗакрыт2 заявки290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет,

Есть сверстанные страницы (и уже натянут). Необходимо до сверстать 2 страницы (в аттачче) ссылка на сайт veikab.ru

+ сверстать емайл письмо (отдельно цена)

Жду ваших предложений с ценами

Оплата ЯДами.

12 лет назад
bakiev
Ринат 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Исправление ошибки шаблона

    $50

    Есть шаблон "Replicant v2" для joomla 1.5. Как оказалось шаблон имеет ошибку - при добавлении на сайт форума kunena (и некоторых других модулей) наблюдается разрыв контента (см. приложение) на других шаблонах такой глюк не замечен. Требуется ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-верстка

    $50

    Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная и 2 внутренних аналогичных,все в приложении) Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Валидная и сео оптимизированная верстка. 3.Совпадение с макетами должно быть 100 % 4.Возможно кое ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка макета из PSD

    $50

    Здравствуйте! Требуется качественная, валидная, дивная верстка макета PSD. Срок: 2 рабочих дня. Оплата: после сдачи и тестирования. Требования: опыт работы, ответственность. Заявки оставляйте в проекте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка

    Нужно из псд три элемента вырезать и сверстать работа мало на самом деле _http://pix.am/Eeoe.JPG _http://pix.am/knhH.JPG _http://pix.am/Foi8.JPG

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Восстановить сайты из веб-архива

    $10

    Здравствуйте! Требуется восстановить сайты из веб-архива. При обоюдной договорённости возможно постоянное сотрудничество. Контакт: ICQ 464661

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать верстку по дизайн-макетам

    Необходимо сделать верстку сайта из PSD макетов. Проект срочный. Поэтому от Вас - цена вопроса и минимальный срок, в который сможете уложиться при надлежащем качестве.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка несложного дизайна

    $50

    Имеется дизайн сайта... Нужно сделать его вёрстку . Редизайн вот этого сайта domabani.su/ Меню нужно сделать выпадающим ,туда добавить вот эти пункты: Фотографии наших работ...Информация....Наши цены С права где белое окошко .. нужно просто добавить текст о наших ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад