Вёрстка макета из PSD

$50
HTML-версткаЗавершен14 заявок359 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется качественная, валидная, дивная верстка макета PSD.

Срок: 2 рабочих дня.

Оплата: после сдачи и тестирования.

Требования: опыт работы, ответственность.

Заявки оставляйте в проекте.

12 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
3 дня
Благодарен исполнителю. Выполнил точно в срок, хотя задание было не из простых и срок был небольшой. Качественно сделал, выслушал и немедленно исполнил все пожелания. Понравилось, что работал в паре с дизайнером. Будем сотрудничать дальше.
Прекрасный заказчик. Рад сотрудничеству. Оплата в полном объёме как и договаривались. Только хорошие впечатления остались!
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