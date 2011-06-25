Вёрстка макета из PSD

Благодарен исполнителю. Выполнил точно в срок, хотя задание было не из простых и срок был небольшой. Качественно сделал, выслушал и немедленно исполнил все пожелания. Понравилось, что работал в паре с дизайнером. Будем сотрудничать дальше.