Сделать верстку по дизайн-макетам

Имеется дизайн сайта... Нужно сделать его вёрстку . Редизайн вот этого сайта domabani.su/ Меню нужно сделать выпадающим ,туда добавить вот эти пункты: Фотографии наших работ...Информация....Наши цены С права где белое окошко .. нужно просто добавить текст о наших ...
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Необходимо сделать верстку сайта из PSD макетов. Проект срочный. Поэтому от Вас - цена вопроса и минимальный срок, в который сможете уложиться при надлежащем качестве.
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