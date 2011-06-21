Индивидуальное задание для Дроздова Артема (Mobuk)

$5
HTML-версткаЗакрытнет заявок88 просмотров
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Артем, просьба исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу.

А те, что есть оставьте только к первой заметке.

Надеюсь на скорейшее решение ситуации.

12 лет назад
alyonabrilliant
Алена 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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