alyonabrilliant

Необходимо озвучить вступление к ролику (49 слов - знаков без пробелов 306). Желательно мужской голос.
Алена alyonabrilliantalyonabrilliant
- $11Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $7
Необходимо убрать несколько виджетов со страницы WordPress и добавить виджет, в который можно вставлять html-код.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Необходимо сделать плывущий текст в видео в точности как на этом примере, с таким же шрифтом. В After Effects или Adobe Premiere. Приложите исходник, чтобы его можно было редактировать. Срок - в течение дня. Пример здесь: http://narod.ru/disk/64359321001.de6a4e68c0908101327279cd5507d48f/video-text.zip.htmlВидеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Необходимо озвучить краткую рекламную информацию о журнале (тема: достижение успеха) Мужской голос.Завершен11 лет назад
Расшифровка аудио.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перевести в текст аудио 17 минут. Указывайте цены и сроки.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Установленный плагин Cyr-to-lat переводит русские буквы в латиницу, однако, после этого страницы блога не открываются. Необходимо исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Задача: 1. уменьшить высоту всплывающей серой строки, где написано "Это популярная запись такая-то" (на главной странице http://supermotivator.ru) 2. Сделать корректным отображение ссылок на странице http://supermotivator.ru/?cat=3 3. Установить плагин комментариев точно такой же (по возможностям, а не по дизайну) ...Закрыт11 лет назад
- $10
Внести поправки в html-страницыЗавершен12 лет назад
- $25
Нужна озвучка (только мужской голос)Завершен12 лет назад
- $20
В шаблоне страницы сайта в форме подписки в броузерах в поле E-mail при вводе адреса срезаются нижние части букв таких как: q g y. Таким образом, когда человек вводит адрес, он видит только верхние половины ...Завершен12 лет назад
- $20
Необходимо изменить форму подписки - в текущую форму (не изменяя дизайн) вставить новый html-код. А также корректно удалить лишние ссылки в шаблоне страницы (2 страницы).Завершен12 лет назад
- $20
Мужской голос для озвучки 4-мин. ролика.Завершен12 лет назад
- $5
Необходимо изменить форму подписки: в текущую форму (не изменяя дизайн) вставить новый html-код. А также удалить лишние jscript-файлы в шаблоне страницы.Завершен12 лет назад
- $5
Задача: В ячейке А1 - число В ячейке А2 - формула: =A1*120% (здесь число умножено на 120 процентов. Можно заменить на альтернативный вариант: число + 20%) Необходимо округлить результат, полученный по этой формуле так, чтобы: - если число заканчивается ...Завершен12 лет назад
- $5
Включить обычные комментарии на сайте WordPress. Они были отключены, так как ранее необходимо было чтобы присутствовали только два плагина: комментарии Фейсбук и комментарии ВКонтакте. Теперь же появилась необходимость и в обычных комментариях.Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Необходимо исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу. Чтобы каждый комментарий отображался только на той странице (к той заметке) к которой он был написан. А те, что ...Завершен12 лет назад
- $5
Артем, просьба исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу. А те, что есть оставьте только к первой заметке. Надеюсь на скорейшее решение ситуации.HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Необходимо установить плагин ВКонтакте и корректно внедрить его в дизайн блога.Завершен13 лет назад
- $7
Внесение изменений в дизайн.Завершен13 лет назад