alyonabrilliant

Алена alyonabrilliant

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zveromancer
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Озвучивание вступления к ролику
Хороший заказчик.
Работа выполнена отлично! Благодарю.
Ответный отзыв
advokateD
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
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Алена хороший заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую.
Владислав отлично выполнил работу, учел все пожелания. Все сделано в срок и эффективно!
Ответный отзыв
abramlance
Абрамов 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Плывущий текст в видео
Отличный заказчик! Приятно было поработать. Хорошо объяснила что нужно сделать и быстро оплатила. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Василий, благодарю за отлично выполненную работу! Ваша пунктуальность и внимательность к пожеланию заказчика располагает к дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
samus_video
27 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$54
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Работаем хорошо. Алёна - хороший заказчик. Предоставляет хороший и лёгкий материал... Сотрудничаем.
Александр выполнил работу в срок и качественно. Приятно сотрудничать с таким исполнителем!
Ответный отзыв
makcimuc
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Озвучивание. Мужской голос.
Отличный заказчик. Очень доходчиво и внятно объяснил поставленную задачу, всё во время оплатил Работать одно удовольствие
Отличный диктор! Красивый голос и способность записать быстро и качественно, учитывая пожелания заказчика. Работали в онлайн режиме. Рада сотрудничеству!
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