Озвучка от BadCatStudio

BadCatStudio представляет...

Актуальные голоса для Вашего проекта!

Переводы и озвучка на иностранных языках!

Озвучка фильмов и сериалов, изготовление рекламных роликов, запись IVR и многое другое!

От вас - чёткая задача, от нас - безупречная запись в короткий срок!

Контакты и примеры работ на https://vk.com/badcatstudio и https://www.озвучка.com