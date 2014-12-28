Озвучка от BadCatStudio
BadCatStudio представляет...
Актуальные голоса для Вашего проекта!
Переводы и озвучка на иностранных языках!
Озвучка фильмов и сериалов, изготовление рекламных роликов, запись IVR и многое другое!
От вас - чёткая задача, от нас - безупречная запись в короткий срок!
Контакты и примеры работ на https://vk.com/badcatstudio и https://www.озвучка.com
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Все отлично. Отличный голос. Легко договориться, легко работать. Рекомендую другим и сама буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всё чётко, ясно, своевременно!!!
$1
10 баллов
10 лет назад
Спасибо! Озвучка предоставлена в нескольких стилях, выбрали один. все ок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$40
9 баллов
10 лет назад
Оперативно, качественно.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
$1
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно озвучили четко по тексту. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё отлично!
$1
10 баллов
10 лет назад
отличный голос, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик)
Озвучивание
13 отзывов
$100/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга