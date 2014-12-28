zveromancer

Андрей zveromancer

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Озвучка от BadCatStudio

BadCatStudio представляет...

Актуальные голоса для Вашего проекта!

Переводы и озвучка на иностранных языках!

Озвучка фильмов и сериалов, изготовление рекламных роликов, запись IVR и многое другое!

От вас - чёткая задача, от нас - безупречная запись в короткий срок!

Контакты и примеры работ на https://vk.com/badcatstudio и https://www.озвучка.com

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Red-Flower
Ирина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Озвучить героев мультфильма. Мужской голос.
Все отлично. Отличный голос. Легко договориться, легко работать. Рекомендую другим и сама буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик! Всё чётко, ясно, своевременно!!!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужен голос, очень похожий на Екатерину Андрееву, 30 сек озвучить
Спасибо! Озвучка предоставлена в нескольких стилях, выбрали один. все ок.
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
tyusaum
Антон 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Начитка + реклама
Оперативно, качественно.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Озвучить 3мин ролик женским голосом
Быстро, качественно озвучили четко по тексту. Спасибо!
Всё отлично!
Ответный отзыв
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Озвучить новость
отличный голос, спасибо
Отличный заказчик)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Озвучивание
13 отзывов
$100/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга