Нужен голос, очень похожий на Екатерину Андрееву, 30 сек озвучить

ОзвучиваниеЗавершен3 заявки685 просмотров
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пример голоса Екатерины Андреевой: http://www.youtube.com/watch?v=LOFXQmybY6A

30 секунд по тексту надо прочитать.

выкладывайте образцы тут.

и стоимость в рублях.

30 секунд примрно озвучить надо.

9 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
zveromancer
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Озвучка предоставлена в нескольких стилях, выбрали один. все ок.
Отличный заказчик.
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