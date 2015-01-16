Запись аудио ролика

Потрібно начитати текст українською мовою. Розглядаю варіанти як чоловічого так і жіночого голосу. Текст потрібно начитувати серйозним голосом (наприклад як в презентаціях). Прошу вказувати вартість роботи в гривнях. Тривалість - 3 хвилини. Прошу надіслати демо ЛИШЕ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ! Розглядаю кандидатів ...
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Доброго времени суток!
Нужно записать аудио ролик с текстом:
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Перед текстом нужно поставить какой-нибудь звук, привлекающий внимание, типа та-да-дам!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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