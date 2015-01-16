Запись аудио ролика

ОзвучиваниеЗавершен11 заявок260 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужно записать аудио ролик с текстом:

У вас есть проблемы со здоровьем? Центр молекулярной диагностики быстро, качественно и не дорого проведет любые виды анализов и выявит все болезни! Мы проводим более 2000 видов анализов. Ждём вас по адресу улица Мусы Джалиля дом 4 корпус 6, рядом с торговым центром Петровский.

Перед текстом нужно поставить какой-нибудь звук, привлекающий внимание, типа та-да-дам!

9 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
4 часа назад
9 лет назад
$10
1 день
Благодарю за красивый аудио ролик! Красивый голос! Мой клиент остался доволен, как и я! Рекомендую, спасибо!
Спасибо за заказ! Было приятно поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
serzh-serega1995
Сергей Орлов 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Постановка задачи в умеренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
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