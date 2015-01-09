Озвучить небольшой текст женским голосом

ОзвучиваниеЗавершен4 заявки161 просмотр
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Нужно озвучить текст в 2 абзаца - на русском и желательно на английском.

Красивый, женский голос.

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9 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
pmusic
Павел 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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