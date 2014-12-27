Озвучить новость

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Нужно озвучить небольшую новость, вот текст:

Объединить славянские церкви и послужить городу - именно такова цель инициативы "Молитва за город" по словам пастора церкви "Impact", Владимира Ярмолюк.

 

"Молитва за город" объединяет около дюжину славянских церквей Сакраменто и проводится в городе начиная с 2006 года.

Целью организаторов стало объединение русскоязычных церквей через "служение городу, противостоя проблемам, атакующим наш город".

Собравшиеся на праздничный банкет семьи священнослужителей отметили наступающие праздники, а также выступили с рождественским обращением к жителям города.

По словам руководителей мероприятия, подобные мероприятия стали доброй традицией и неотъемлемой частью религиозной жизни Сакраменто.

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9 лет назад
ruslangr
42 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zveromancer
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
отличный голос, спасибо
Отличный заказчик)
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