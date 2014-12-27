Озвучить новость

Есть ролик на русском языке http://mw-brothers.com.ua/ нужна озвучка на английском и наложение на видео так же на видео добавить логотип и ссылку текст на английском есть ВАЖНО. Необходим американский английский, сильный, и уверенный голос с интонацией начитайте пару минут - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить небольшую новость, вот текст:
Объединить славянские церкви и послужить городу - именно такова цель инициативы "Молитва за город" по словам пастора церкви "Impact", Владимира Ярмолюк.
"Молитва за город" объединяет около дюжину славянских церквей Сакраменто и проводится в городе начиная с 2006 года.
Целью организаторов стало объединение русскоязычных церквей через "служение городу, противостоя проблемам, атакующим наш город".
Собравшиеся на праздничный банкет семьи священнослужителей отметили наступающие праздники, а также выступили с рождественским обращением к жителям города.
По словам руководителей мероприятия, подобные мероприятия стали доброй традицией и неотъемлемой частью религиозной жизни Сакраменто.
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