Озвучить новость

Нужно озвучить небольшую новость, вот текст:

Объединить славянские церкви и послужить городу - именно такова цель инициативы "Молитва за город" по словам пастора церкви "Impact", Владимира Ярмолюк.

"Молитва за город" объединяет около дюжину славянских церквей Сакраменто и проводится в городе начиная с 2006 года.

Целью организаторов стало объединение русскоязычных церквей через "служение городу, противостоя проблемам, атакующим наш город".

Собравшиеся на праздничный банкет семьи священнослужителей отметили наступающие праздники, а также выступили с рождественским обращением к жителям города.

По словам руководителей мероприятия, подобные мероприятия стали доброй традицией и неотъемлемой частью религиозной жизни Сакраменто.

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