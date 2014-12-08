Профессионально озвучить детским голосом 2 предложения.
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Требуется записать голосовое приветствие для телефонной станции, приятным женским голосом (и более жизнерадостным).
Текст приветствия:
Здравствуйте, Вы позвонили в компанию TicketBest, Вам ответит первый освободившийся оператор.
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