Записать голосовое приветствие

ОзвучиваниеЗакрыт7 заявок139 просмотров
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Требуется записать голосовое приветствие для телефонной станции, приятным женским голосом (и более жизнерадостным).

Текст приветствия:

Здравствуйте, Вы позвонили в компанию TicketBest, Вам ответит первый освободившийся оператор.

9 лет назад
ticketbest
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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