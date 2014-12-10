Озвучка проморолика - мужской, русский

Ваши предложения по стоимости? Текст прикреплён
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Нужно озвучить проморолик для компании по подбору персонала. Объем тридцать секунд и ок 60 слов. В предложении указывайте одну ссылку на одну из ваших работ, срок выполнения работы, стоимость и дату начала.
Голос мужской, молодой
Текст: русский
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