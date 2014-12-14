Требуется проиграть сценарий для ролика длинной в 1,5 минуты

Обязанности 1. Проведение онлайн мероприятий (вступительное слово перед выступлением экспертов - представление экспертов для публики) 2. Обучение экспертов работе на сервисе вебинаров (Вас обучаем) 3. Время занятости пн-пт: с 18.00 до 23.00 (это время нужно просто быть ...