Есть ролик, нужно озвучить на английском

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок207 просмотров
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Есть ролик на русском языке

http://mw-brothers.com.ua/

нужна озвучка на английском и наложение на видео

так же на видео добавить логотип и ссылку

текст на английском есть

ВАЖНО. Необходим американский английский, сильный, и уверенный голос с интонацией

начитайте пару минут - вышлите как образец - высылайте нам на емейл [email protected]

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9 лет назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад