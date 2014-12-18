Запись новогоднего автоответчика

Есть ролик на русском языке http://mw-brothers.com.ua/ нужна озвучка на английском и наложение на видео так же на видео добавить логотип и ссылку текст на английском есть ВАЖНО. Необходим американский английский, сильный, и уверенный голос с интонацией начитайте пару минут - ...