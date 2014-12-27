Перевод видео на англ.

Необходимо озвучить на английском языке видео презентацию. У нас есть видео презентация на русском языке. Текст презентации уже переведен на английский язык. Нужно профессионально озвучить ее на английском языке в соответствии с раскадровкой, хронометражем. Длительность презентации – ...
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Привет всем!
Оцените сколько будет стоить перевести видео ролик на английский язык с озвучкой(качественная озвучка), а также изменить всплывающие надписи с телефонами в видео файле на английский язык (данные предоставлю). Вот видео http://a-idea.ru/videofilm-ob-oborudovanii-dlya-proizvodstva-sfb
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