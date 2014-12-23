Озвучка на английском языке презентационного ролика.

Необходимо озвучить на английском языке видео презентацию.

У нас есть видео презентация на русском языке. Текст презентации уже переведен на английский язык. Нужно профессионально озвучить ее на английском языке в соответствии с раскадровкой, хронометражем.

Длительность презентации – 2 минуты 30 секунд.

Количество слов в английской текстовке – 336 (половина странички).

Количество символов в английской текстовке – 1620

Требования к фрилансеру и реализации:

1) Необходим сам исполнитель, а не менеджер или посредник.

2) Обязательна голосовая связь по Skype.

3) Оплата по сделке без риска или по факту выполненной работы.

4) Срок 2-3 дня.

5) Оплата 1000 рублей.