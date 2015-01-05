Требуется создать видео о сайте Длительность до минуты Анимация (типа мультика) Озвучка - английский и русский В ценах не ориентируюсь. Выбирать буду похожее из вашего портфолио. От вас ...
- Видеомонтаж14 заявокЗакрыт10 лет назад
написать 3 качественных продающих текста объем текста около 2 тыс каждый хотелось бы примеры ваших робот, такие чтоб аж слезы накатывались указывайте ценуКопирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести на английский текст 1600 знаков. От вас цену. Сделать надо сегодняПереводы8 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется из под root на centos 7 настроить squid на анонимный прокси (доступ к прокси по логину паролю). Цену указывайте в заявкеСистемное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется сделать рестайлинг сайта. megahyiper . biz сделать текущий индивидуальный дизайн для этого сайтаДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Качественно перевести с русского на английский 1500 символов. Показывайте примеры своих переводовПереводы23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Написать ряд продающих текстов для сайта. Так чтоб аж слезы пошли. Предоставьте примеры прошлых работ. Указывайте цену за 1000 символовКопирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется консультация по сео у сайта не растет трафик из поискаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать 4 текста по 1000 - 1500 знаков. сегодня. Даю структуру по плану - вы просто красиво расписываете суть.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
АКТУАЛЬНО Добрый день. Требуется написать и поддерживать (возможно доработка) скрипт в виде сайта, на котором можно будет зарегистрироваться и вести учет финансов. Частичное тз 1. PHP ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется написать очень простой php скрипт который люди смогут залить себе на хостинг и по запросу получать экспорт базы в XML формате Задача 1. найти все виды скриптов хайп мониторингов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
объяснить как можно настроить и настроить пример vps так чтоб его один раз настроив, можно было вбивать в настройки браузера, скайпа и прочего исходные данные - командная строка ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нарисовать 2 баннера для вконтакте один для группы, один для примера постов от вас цена и срокиБаннеры37 заявокЗакрыт10 лет назад
Консультация Нужен скрипт пример с вашим русским описанием того как оно работает Bitcoin 1. PHP Прием денег на сайте - с проверкой статуса платежа 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно озвучить текст в 2 абзаца - на русском и желательно на английском. Красивый, женский голос. Желательно сейчас, укажите сразу ценуОзвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Надо нарисовать 3 баннера 125х125 728х90 потом уменьшить его до 468х60 и то же самое только на английском языке GIF анимация Показывайте прошлые работыАнимация15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен простой скрипт комментариев 1й файл - файл добавления комментария в базу. 2й файл - вывод комментариев лесенкой с постраничной разбивкой чистый php без фреймворков. И четко 2 файла. mysql ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
сделать 3 страницы — главная и 2 внутренние сроки 5 дней от вас примеры версткиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
megahyiper.biz - надо на 2х языках по 2 баннера с анимациейБаннеры21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется верстальщик сделать 3 страницы - главная и 2 внутренние сроки 5 дней от вас примеры версткиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад