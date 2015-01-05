maxicash

Андрей maxicash

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

skype mix-invest

Отзывы фрилансеров

pmusic
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Озвучить небольшой текст женским голосом
Отличный заказчик. Быстро все согласовали, мнгновенно перевел предоплату, и сразу принял работу! :)
Сделал круто и быстро
Ответный отзыв
lancmaster
Алексей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен простой скрипт комментариев
MySQLPHP
Было приятно работать, адекватный хороший заказчик, оплата своевременная, рекомендую.
Все четко!
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nastia2020
Анастасия 
31 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую!
Офигенно быстро и качественно. Без лишних вопросов. Качество очень порадовало. Побольше бы таких исполнителей! РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Верстка 3 страницы
Рекоммендую!
Круто
Ответный отзыв
Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Скрипт размещения и вывода статей
HTMLMySQL
Хороший заказчик! Рекомендую.
Гуд
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