Нужен анимированный логотип на базе статического. Суть логотипа - карандаш, тело состоит из двух частей - синего и зеленого цвета. Процесс: карандаш только с нижней частью - начинают появлятся кубики (карандаш растет) - он собирается в ...
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Надо нарисовать 3 баннера
125х125
728х90 потом уменьшить его до 468х60
и то же самое только на английском языке
GIF анимация
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