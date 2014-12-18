Переверстать баннер

Здравствуйте!

сам баннер - в архивах - исходники. на картинке - как надо. картинку надо уменьшить чтоб текст сел. картинку покрупнее с фоном можно взять из другого исходника

я примерно нарисовал что по кадрам надо получить. картинка на белом - то, что добавляем. голубая плашка - на 3 кадр. название и адрес - на 4-й

шрифты - пришлю фирменные, коли возьмётесь.

техтребования тех, кто размещает - во вложении. там что-то надо прописать и тп.

текст, который вносим на баннер пришлю.

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