Гиф баннеры к рождественскому промо

Для сайта хостинг-провайдера требуется разработка гиф и свф баннеров нескольких форматов на регулярной основе - в среднем раз в месяц, возможно чаще. В данный момент - для промо перед Рождеством и НГ.

Идея - На фоне Санта Клауса с мешком подарков в 5 кадров меняется текст:

HostZealot.com и лого

1 Gbit Unmetered bandwidth @ $650

Enterprise grade Supermicro hardware

KVM VPS with SSD caching

Save 50% in January

ссылка ведёт на http://www.hostzealot.com/

формат - 728x90 пикселей 8 бит

Требуемые навыки:

Adobe Flash, Создание баннеров, Графич. дизайн, Разработка логотипов