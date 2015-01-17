Анимированный gif, swf двух форматов

Нужен человек для работы над проектом в Blend4Web. Требуется человек для программирования действий в Blend4Web. Есть отрисованная сцена комнаты, нужно добавить интерфейс и кнопки. Подробности при личной переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать кликабельные баннеры двух форматов: 468x60, 240x400.
1) анимированный gif (до 200Кб)
2) swf о 1 Мб.
Макет прикреплен. В нем отображена только информация. Стиль и размещение, цветовая гамма на усмотрение автора.
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