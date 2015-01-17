Анимированный gif, swf двух форматов

Добрый день. Стоит следующая задача: 1. Необходимо анимировать человечка (см. аттач). Человечек с таблички должен вскарабкаться на верхушку таблички и прыгнуть за нее, затем через некоторое время должен из-за таблички вскарабкаться на нее и вернуться на ...