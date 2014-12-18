Незатейливый ролик

Нужен человек для работы над проектом в Blend4Web. Требуется человек для программирования действий в Blend4Web. Есть отрисованная сцена комнаты, нужно добавить интерфейс и кнопки. Подробности при личной переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать такой же ролик, но с другими персонажами.
Все действия такие же как в ролике...
Голос, озвучка не нужна.
Формат кадра HD 720
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