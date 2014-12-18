Незатейливый ролик

Доброго времени! Требуется создание персонажа аналогично представленному варианту (в аттаче). В примере Кот (мальчик), а необходимо нарисовать Кошку (девочку). То есть она будет чуть пушистее, чуть круглее, возможно бантик добавить. Из анимации новый персонаж (кошка) должна только ...