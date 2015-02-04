Дорисовать персонажа

Доброго времени!

Требуется создание персонажа аналогично представленному варианту (в аттаче). В примере Кот (мальчик), а необходимо нарисовать Кошку (девочку). То есть она будет чуть пушистее, чуть круглее, возможно бантик добавить.

Из анимации новый персонаж (кошка) должна только стоять и моргать глазами (максимум 3 кадра).

Вторая анимация кошка должна поцеловать кота (то есть нужно перерисовать существующего персонажа и добавить его к новому).

Срок примерно неделя. Интересует стоимость.

При успешном сотрудничестве работа по созданию анимированных персонажей (и артов) будет постоянной.