Создание Flash-анимации

АнимацияЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Нужна анимация на уровне http://www.nikawatches.ru/files/nika2.swf (до камня и с камнем)

На таком же уровне, такая де сложность.

Прошу оценить проект по срокам и стоимости

9 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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