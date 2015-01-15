Доработать баннер

$5
АнимацияЗавершен12 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно баннер (см. приложение) доработать следующим образом:

1. Добавить на него анимированных блестяшек (звёздочки небольшие) которые бы всё время мерцали.

2. Добавить на баннер сказочных персонажей из русских народных сказок

3. Написать логотип любым "сказочным шрифтом" чтобы всё смотрелось гармонично. Рамочка что сейчас не нравится(

Оплата ЯД или Вебмани

Спасибо

9 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень доволен работой Владислава. Работа выполнена великолепно! Очень приятный в общении человек и самое важное прекрасно разбирается в своей области. Один из немногих исполнителей, который сразу делает работу "как нужно", без доработок и переделок. Спасибо!
Доработали! Все довольны! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Создание Flash-анимации

    Нужна анимация на уровне http://www.nikawatches.ru/files/nika2.swf (до камня и с камнем) На таком же уровне, такая де сложность. Прошу оценить проект по срокам и стоимости

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать баннер

    Здравствуйте! сам баннер - в архивах - исходники. на картинке - как надо. картинку надо уменьшить чтоб текст сел. картинку покрупнее с фоном можно взять из другого исходника я примерно нарисовал что по кадрам надо получить. картинка ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Флеш ролик

    Есть сценарий ​Под него нужно сделать флешь ролик, длина 90 сек и учесть что будет озвучка ​Кидайте ваши работы, будем смотреть.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Незатейливый ролик

    Нужно создать такой же ролик, но с другими персонажами. Все действия такие же как в ролике... Голос, озвучка не нужна. Формат кадра HD 720 Ролик: https://yadi.sk/i/Xt1-V9P7dY6Tj

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дорисовать персонажа

    Доброго времени! Требуется создание персонажа аналогично представленному варианту (в аттаче). В примере Кот (мальчик), а необходимо нарисовать Кошку (девочку). То есть она будет чуть пушистее, чуть круглее, возможно бантик добавить. Из анимации новый персонаж (кошка) должна только ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Гиф баннеры к рождественскому промо

    Для сайта хостинг-провайдера требуется разработка гиф и свф баннеров нескольких форматов на регулярной основе - в среднем раз в месяц, возможно чаще. В данный момент - для промо перед Рождеством и НГ. Идея - На фоне ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимированный gif, swf двух форматов

    Необходимо создать кликабельные баннеры двух форматов: 468x60, 240x400. 1) анимированный gif (до 200Кб) 2) swf о 1 Мб. Макет прикреплен. В нем отображена только информация. Стиль и размещение, цветовая гамма на усмотрение автора.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад