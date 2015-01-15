Доработать баннер

Добрый день!

Нужно баннер (см. приложение) доработать следующим образом:

1. Добавить на него анимированных блестяшек (звёздочки небольшие) которые бы всё время мерцали.

2. Добавить на баннер сказочных персонажей из русских народных сказок

3. Написать логотип любым "сказочным шрифтом" чтобы всё смотрелось гармонично. Рамочка что сейчас не нравится(

Оплата ЯД или Вебмани

Спасибо