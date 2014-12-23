Нужна анимация на уровне http://www.nikawatches.ru/files/nika2.swf (до камня и с камнем) На таком же уровне, такая де сложность. Прошу оценить проект по срокам и стоимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Горизонтальный анимационный аккордеон на FLASH
Анимация в точности как в примере
Оформление в точности как у нас на сайте
Очень срочная работа
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