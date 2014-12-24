Аннимация лого

АнимацияЗакрыт15 заявок248 просмотров
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Нужен анимированный логотип на базе статического.

Суть логотипа - карандаш, тело состоит из двух частей - синего и зеленого цвета.

Процесс: карандаш только с нижней частью - начинают появлятся кубики (карандаш растет) - он собирается в целый карандаш.

В личку - цена и ссылка на портфолио.

9 лет назад
qvantum
Дима 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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