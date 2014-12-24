Внести изменения в фоеш игры

Требуется максимально качественное и оперативное исполнение! К письму прикреплен архив, там раскадровка в JPG-картинках. На кадре "2" - должны снизу вверх мелькать пары "ссылка - название топика" (мелким шрифтом), эти пары подберите из nodes.txt (желательно русские ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От исполнителя срок и стоиомось. Только после фиксирования бюджета и сроков, старт работ
В прикрепленных файлах исходники проекта. Нужно внести следующие изменения:
m4_5_12_memory_matching_754x360_f8_v6.html
- in the bottom row change "Approximately 100 or 120" to "Approximately 120"
- top row delete card "QVAR is associated with low incidence of orophayngeal side effects."
- bottom row delete card "Because it has low oropharyngeal deposition"
m4_6_6_clinicalstudies_matching_796x436_f8_v1.html
- in the instructions text (at the top) change "Click the submit button." to "Click the Submit button." (capitalised "S")
- on screen 3 in the summary overlay, change "during the second year but not the second year of treatment" to "during the first year but not the second year of treatment"
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