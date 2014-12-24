Внести изменения в фоеш игры

АнимацияЗакрыт1 заявка146 просмотров
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В прикрепленных файлах исходники проекта. Нужно внести следующие изменения:

m4_5_12_memory_matching_754x360_f8_v6.html

- in the bottom row change "Approximately 100 or 120" to "Approximately 120"

- top row delete card "QVAR is associated with low incidence of orophayngeal side effects."

- bottom row delete card "Because it has low oropharyngeal deposition"

m4_6_6_clinicalstudies_matching_796x436_f8_v1.html

- in the instructions text (at the top) change "Click the submit button." to "Click the Submit button." (capitalised "S")

- on screen 3 in the summary overlay, change "during the second year but not the second year of treatment" to "during the first year but not the second year of treatment"

9 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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