Качественно и оперативно: сделать GIF-анимацию!

Добрый день! Нужно баннер (см. приложение) доработать следующим образом: 1. Добавить на него анимированных блестяшек (звёздочки небольшие) которые бы всё время мерцали. 2. Добавить на баннер сказочных персонажей из русских народных сказок 3. Написать логотип любым "сказочным шрифтом" чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется максимально качественное и оперативное исполнение!
К письму прикреплен архив, там раскадровка в JPG-картинках. На кадре "2" - должны снизу вверх мелькать пары "ссылка - название топика" (мелким шрифтом), эти пары подберите из nodes.txt (желательно русские по теме мобильных телефонов). Ссылки оттуда полные не надо, достаточно имена доменов.
Фон анимации - белый.
Стиль - желательно чтобы соответствовал сайту botmasterru.com
Срок - желательно сутки, плюс желательна связь по Скайпу для большей оперативности.
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