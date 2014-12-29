Качественно и оперативно: сделать GIF-анимацию!

$150
АнимацияЗавершен12 заявок248 просмотров
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Требуется максимально качественное и оперативное исполнение!

К письму прикреплен архив, там раскадровка в JPG-картинках. На кадре "2" - должны снизу вверх мелькать пары "ссылка - название топика" (мелким шрифтом), эти пары подберите из nodes.txt (желательно русские по теме мобильных телефонов). Ссылки оттуда полные не надо, достаточно имена доменов.

Фон анимации - белый.

Стиль - желательно чтобы соответствовал сайту botmasterru.com

Срок - желательно сутки, плюс желательна связь по Скайпу для большей оперативности.

9 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$150
1 день
Отрисовано качественно, учтены все мелочи, рекомендую.
Только положительные эмоции. Приятно работать.
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