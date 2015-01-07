Настроить из впс - прокси

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки145 просмотров
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объяснить как можно настроить и настроить пример vps

так чтоб его один раз настроив, можно было вбивать в настройки браузера, скайпа и прочего

исходные данные - командная строка root

9 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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