Сервер + cloudflare настройка

Необоходимо перенести сервер Zimbra на другой аналогичный сервер. Необходим профессионал, а не любитель, который нагуглит это дело. Пишите ваши предложения.
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Настроить сервер для работы с cloudflare, сделать так что бы если как то смогут узнать наш им то не могли на него делать атаку, им можно узнать по заголовкам из эмейлов и ещё как то? Если только по эмейлам то как то закрыть это
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