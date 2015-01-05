Сервер + cloudflare настройка

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок392 просмотра
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Настроить сервер для работы с cloudflare, сделать так что бы если как то смогут узнать наш им то не могли на него делать атаку, им можно узнать по заголовкам из эмейлов и ещё как то? Если только по эмейлам то как то закрыть это

9 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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